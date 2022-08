Un experto en comunicación no verbal, sorprendido por lo que vio en Letizia en el posado real

Los cuatro no sólo se dejaron ver en la distancia, sino que se acercaron a saludar a los vecinos allí congregados. En esas distancias cortas es donde el experto en comunicación no verbal y en detección de la mentira José Luis Martín Ovejero ha visto a Felipe VI como “quien más naturalidad ha transmitido”.

Sin embargo, en el análisis que ha compartido en su blog , ha sido Letizia quien más le ha sorprendido. “La he advertido, por momentos, más distanciada del resto de la familia”, escribe el autor de Miénteme... si te atreves .

El experto la notó “bastante inquieta e insegura”, algo que subraya que no es habitual en ella. “Lo deduzco de la cantidad de veces que he visto cómo parecía no saber qué hacer con sus manos”, justifica.