Libertad de elección: ¿privilegio o desventaja?

Europa Press News via Getty Images Alumnos de camino a la escuela, en Madrid

La educación no es un derecho más, es un derecho fundamental. Según el Artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

Equidad es darle más a quien más lo necesita, para ofrecer igualdad de oportunidades a todo el alumnado. No debemos entrar en el falso discurso de la derecha. No se trata de destinar los recursos a la escuela pública o a la no pública, se trata de destinar los recursos donde están los alumnos y alumnas más vulnerables. Por eso, la intención del Ministerio de Educación y Formación Profesional es que la totalidad del incremento de inversión que ha proporcionado el Gobierno de España a las comunidades autónomas se destine a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden alumnado en situación de vulnerabilidad.

Pero esos alumnos en vulnerabilidad tienes algo en común: Según un informe de Save the Children, el 90% de los niños y niñas con un nivel socioeconómico bajo van a centros educativos públicos. Para que estos menores tengan igualdad de oportunidades, está claro que la escuela pública tiene que ser el referente y el eje vertebrador de todo el sistema educativo. La enseñanza pública tiene que garantizar la cohesión social y el sistema no se puede convertir en un mercado educativo sin responsabilidad social, como pretende la derecha de este país, porque esto lo que haría sería aumentar la segregación escolar y reproducir la desigualdad social.

La derecha aumenta la segregación y la desigualdad

En el pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía (gobernada por la derecha), daba luz verde a un decreto de escolarización de libre elección de centros bajo la excusa de la “demanda social”, que para lo único que sirve es para que se desvíen fondos de la educación pública a las escuelas privadas y concertadas, lo que provoca la pérdida de unidades en centros públicos, así como recortes en las plantillas del profesorado y una menor inversión en la educación pública andaluza.

La derecha de este país pretende crear un problema donde no lo hay. La libertad de enseñanza está garantizada y quien diga lo contrario, o no está bien informado o falta a la verdad. Utilizan, demagógicamente, la expresión “libre elección de centros” y claro, cualquier padre o madre querría elegir el centro para sus hijos o hijas. Pero es que la supuesta “libertad de elección” pasa de ser un derecho, a convertirse en un privilegio para unos/as y una desventaja para quienes menos tienen. Al final serían los centros los que escogerían a las familias y no al revés.