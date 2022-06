El aborto, el derecho de la mujer a decidir a ser madre o no y la amenaza de la teocracia, en la literatura

La mujer sola ante sí misma

El cuento de la criada

Margaret Atwood. Traducción de Elsa Mateo (Salamandra)

En esta distopía la dictadura puritana de los teócratas se hace con el poder en Gilead. Lo primero que hacen es suprimir la libertad de prensa y los derechos de las mujeres, de su vestuario y alimentación a su actividad sexual, y un grupo de ellas es usada solo para procrear, las que se opongan mueren en ejecución pública o son desterradas a unas Colonias en las que sucumbirán a la polución de los residuos tóxicos. Pero una de esas mujeres, Offred traerá cambios.

Y tú, ¿tan feliz?

Bárbara Carvacho (Caballo de Troya)

La periodista Bárbara Carvacho (Santiago de Chile, 1991) escribe sobre el machismo y el aborto, el aborto y el machismo. Esa es la pareja sobre la cual hace una radiografía. Un retrato de su país y Latinoamérica, pero por extensión a tantos lugares donde las mujeres no reciben la educación sexual necesaria ni el Estado les da garantías y la sociedad, muchas veces, les da la espalda.

Así empieza Y tú, ¿tan feliz?:

“Abortar es una de las cosas más importantes que me pasó, tal vez una de las mejores. No hay droga que se compare al bienestar que entrega el poder elegir en un Estado que nos tiene con cadenas, siguiendo órdenes como las ovejas del rebaño, las que se embarazan, las del trabajo doméstico gratis, las que preparan la comida. Es horrible de escribir y de leer, pero no te olvides de nuestra pasión. No esa que sentiste cuando te tocaron, consentidamente, las pechugas por primera vez. No. Esa que sentiste cuando dejaste una relación tóxica, la que te tomó cuando abortaste, la que te inundó cuando marchaste algún 8 de marzo. Pasión, la de Poder. Abortar, o amar, o avanzar, o abdicar, o avisar, o acusar”.

El acontecimiento

Annie Ernaux. Traducción de Berta Corral Corral y Mercedes Corral Corral (Tusquets)

“El hecho de que la forma en la que yo viví la experiencia del aborto, la clandestinidad, forme parte del pasado no me parece un motivo válido para que se siga ocultando. La ley, que casi siempre se considera justa, cae en la paradoja de obligar a las antiguas víctimas a callarse porque «todo aquello se acabó», haciendo que lo que sucedió continúe oculto bajo el mismo silencio de entonces. Pero precisamente porque ya no pesa ninguna prohibición sobre el aborto puedo afrontar (dejando de lado el sentido colectivo y las fórmulas necesariamente simplificadas, impuestas por la lucha de los años setenta: «violación de los derechos de las mujeres», etcétera) de forma real este acontecimiento inolvidable″.

El anterior pasaje forma parte del testimonio que compartió la escritora francesa Annie Ernaux en El acontecimiento. Se refire a los hechos vividos en 1963, cuando estudiaba Filología, y quedó embarazada. Con su lenguaje preciso, llamando a las cosas por su nombre, Ernaux traslada con su escritura la poética de la vida en todas sus dimensiones, visibles, íntimas, secretas, duras, irreversibles, libres, censuradas, incompredias, hermosas, sombríos, soñadas…

Su experiencia es el drama vivido “en una sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra sola; hasta su pareja se desentiende del asunto. Además del desamparo y la discriminación por parte de una sociedad que le vuelve la espalda, queda la lucha frente al profundo horror y dolor de un aborto clandestino”, señala la editorial.

Principes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra (Las normas de la casa de la sidra)

John Irving. Traducción de Iris Menéndez (Tusquets)

El obstetra Wilbur Larch es el director de un orfanato y prefiere ayudar a las madres a abortar antes que recibir, meses o años después, a sus hijos abandonados allí para que alguien los adopte. Su huérfano favorito es Homer Wells, un muchacho que nadie ha querido adoptar y que se opone a “acabar con una vida humana”. “La novela es, claro, mucho más que un libro sobre el aborto, aun así tratado por Irving con un excepcional conocimiento histórico, médico, legal, filosófico y moral; es también una saga en la mejor tradición del siglo XIX que sigue a varios personajes peculiares, todos mal nacidos, marcados por su extrañeza en esta tierra, pero todos héroes, auténticos príncipes y reyes de su propia existencia”.

Tuya, Elena sabe y Basura para las gallinas

Claudia Piñeiro (Alfaguara)

Palabras del discurso de Claudia Piñeiro en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de 2018:

“En dos de mis novelas y en un cuento toqué la temática del aborto. Pero no me arrogué la vida de mis personajes, no los hice actuar como yo habría actuado. En Tuya, la adolescente que queda embarazada y concurre a un consultorio clandestino finalmente decide no abortar. En el cuento Basura para las gallinas una madre le hace un aborto a su hija con una aguja de tejer tal como vio a su propia madre hacérselo a su hermana. En Elena sabe, una mujer es secuestrada por otra en el momento que está por entrar a hacerse un aborto; años después la mujer que no pudo interrumpir el embarazo es una persona gris que no ha superado el trauma que le ocasionó tener un hijo contra su voluntad.

Pero dado el debate que hoy nos atraviesa y en mi rol de escritora que sí desea intervenir en la sociedad, quiero dejarles una pequeña lista de novelas, textos de no ficción y cuentos que plantean el tema no sólo del aborto sino del derecho a la no maternidad, una cuestión clave en ese debate. En la buena literatura no encontrarán verdad sino puntos de vista, personajes que ante un abismo toman decisiones según su esencia y nunca, ojalá, preceptores de moralidad.

Va mi lista. Anoten: Lanús, una novela de Sergio Olguín, Pendiente, una novela de Mariana Dimopulos, Hospital de Ranas, una novela de Lorrie Moore, Una felicidad repulsiva, un cuento de Guillermo Martínez, Matame amor, una novela de Ariana Harwicz, Colinas como elefantes blancos, un cuento de Ernest Hemingway, Los príncipes de Maine, una novela de John Irving, La importancia de no entenderlo todo, un libro de artículos de Grace Paley, A corazón abierto, una novela de Ricardo Coler, La llave, un cuento de Liliana Heker, Santa Evita, una novela de Tomás Eloy Martínez, Enero, una novela de Sara Gallardo, Palmeras Salvajes, una novela de William Faulkner, Contra los hijos, un libro de no ficción de Lina Meruane, El curandero del amor, un cuento de Washington Cucurto, Vía revolucionaria, una novela de Richard Yates. Sumen los suyos y pásenmelos”.

Jellyfish. Diario de un aborto

Carlos Godoy (Tusquets)

“¿Cómo tiene que escribir una persona que va a abortar por primera vez?”, son las primeras palabras que escribe en su móvil Yaki, de 19 años y universitaria. A partir de ahí un viaje al interior de esa mujer y sus sueños y deseos y del mundo a su alrededor. “Con una franqueza brutal, no exenta de humor y sensibilidad, la protagonista pone al descubierto sus reflexiones y sentimientos sobre los dilemas morales y existenciales que se desencadenan tras la decisión de abortar”. En medio de todo la soledad de la mujer embarazada, decida lo que decida.

Papá se ha ido de casa

Penelope Mortimer. Traducción de Alicia Frieyro (Impedimenta)

Ruth Whiting vive en un suburbio cómodamente, aunque a punto morir de aburrimiento y nervios por la vida cansina que llevan, mientras sufre por la indiferencia de todos los que la rodean. “Y es entonces cuando ocurre lo inesperado: su hija universitaria se queda embarazada de un compañero que resulta ser un estúpido, y Ruth se ve obligada a enfrentarse a sus peores miedos”. Madre frente a hija, mundo individual frente al mundo colectivo, prejuicios frente a libertad.

Un libro de mártires americanos

Joyce Carol Oates. Traducción de José Luis López Muñoz (Alfaguara)

Dos familias muy diferentes pero conectadas ante lo que para unos es la vida y la muerte, la libertad y el derecho de la mujer a procrear o no. Allí confluyen temas esenciales cuyos debates sociales son una montaña rusa en los tiempos actuales: aborto, libertad, derechos, mujer, autonomía del cuerpo, religión, desarrollo…

Las familias son las de Luther Dunphy, “un enardecido evangélico que cree actuar en nombre de Dios cuando asesina a un médico abortista en la pequeña ciudad de Ohio, y la de Augustus Voorhees, el médico idealista al que mata.

En este implacable y polémico retrato de los Estados Unidos de hoy, Oates alterna los puntos de vista de dos familias cuyas convicciones determinan sus destinos, para luego seguir las historias paralelas de las hijas: la de Dawn Dunphy, que se convierte en una boxeadora de éxito, y la de Naomi Voorhees, futura cineasta y documentalista obsesionada con el pasado”.

Vía Revolucionaria

Richard Yates. Traducción de Luis Murillo Fort (Alfaguara)

Una pareja joven y con ambiciones en los años 50 que miran mucho lo que la sociedad espera de ellos y se dejan llevar, incluso contra sus propios principios. Sueñan, tienen hijos pequeños, tienen planes, pero un día ella decide que quiere su libertad y autonomía y no quiere ser madre una vez más. “Brillantes, bellos y confundidos, Frank y April Wheeler tratan de sostener sus ideas incluso contra sí mismos y sus debilidades. Yates los examina con una lucidez que tiene mucho de tristeza en esta magnífica novela: una indagación profunda y conmovedora sobre lo que las personas dejan que la sociedad haga con ellas”.

El aborto y las religiones (Teorema)

Julio Ricardo Blanchet Cruz (Palibrio)

“Es un trabajo de investigación que, sin dar una opinión específica sobre el controvertido tema de la interrupción del embarazo, expone distintos criterios religiosos y jurídicos de diferentes lugares del mundo, que se contraponen entre sí. Exponiendo conceptos históricos generalmente desconocidos por la mayoría, como el origen de la misoginia (en mucho responsable de la violencia intrafamiliar) y del sometimiento hacia la clase religiosa, rayano en un patético masoquismo inentendible. Y casi en forma satírica expone al ser humano y sus preocupaciones por asuntos fútiles, en vez de ocuparse de lo que es verdaderamente importante; como el respeto al medio ambiente y la conservación de todo tipo de vida. En síntesis, nos hace ver una perspectiva de nosotros mismos que en principio es difícil de aceptar, pero argumenta axiomas irrevocables, citas históricas y opiniones de grandes pensadores y personajes que, a querer o no, nos llevan a una reflexión que hace que más de alguno se cuestione si no estamos equivocados en nuestra forma de ver el mundo”.

El genocidio censurado: aborto

Antonio Socci

“De manera directa, provocativa y atrayente, Antonio Socci denuncia el peor crimen cometido por la humanidad contra sí misma a lo largo del último siglo, contando toda la verdad sobre el aborto: desde los orígenes del debate moral a las opciones políticas italianas, desde las políticas antinatalistas chinas hasta la actual orientación de la ONU y de las instituciones europeas, desde las polémicas sobre la RU486 a las valientes iniciativas del Movimiento por la Vida. Con datos, documentos y testimonios sobrecogedores que muestran esta realidad”.