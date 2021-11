Lo que esta mujer de Cádiz le dice a la Policía en directo en TVE arrasa en Twitter

La lucha sigue en Cádiz y la manifestación en apoyo del sector del metal convocada para este martes por los sindicatos en la capital gaditana ha concluido tras haber sido secundada por unas 5.000 personas, según los convocantes.

Mientras, en las redes sociales se está compartiendo sin parar una escena en la que una manifestante se encara con unos antidisturbios de la Policía Nacional y que retransmitió en directo el Canal 24 horas de TVE.

″¿Quieren que lo defendamos como Airbus? Que llevan tres semanas en un rinconcito y no se le ha hecho ningún caso. No, no, no. Si es necesario que arda Troya porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes. ¡Con uñas y dientes!”, comienza diciendo la mujer.

En ese momento, la manifestante se vuelve hacia un agente: “Y no voy a permitir que estos sicarios porque, perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, se metan en las zonas residenciales donde tenemos a nuestros hijos”.

“Yo, si fuera obrera como ellos... Ellos se han criado en el seno obrero. Si fuera obrera, colgaría el uniforme. O, si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal con la Revolución de los claveles. ¡En Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y conseguimos mejoras entre todos!”, añade.

El vídeo se esta compartiendo miles de veces en las últimas horas: