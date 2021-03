Lo que hay detrás de la decisión de suspender el uso de AstraZeneca en España

MIGUEL RIOPA via AFP via Getty Images

MIGUEL RIOPA via AFP via Getty Images Una enfermera prepara una inyección de AstraZeneca en Vigo, el 13 de marzo de 2021.

Sin embargo, las casas, las calles y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y, sobre todo, de dudas. Muchos epidemiólogos no entendían que se aplicara este principio extremo de prudencia cuando las agencias internacionales recordaban que el beneficio seguía siendo mayor que el riesgo . Muchas personas se preguntaban qué pasaba ahora si habían recibido ya una dosis . Los británicos, directamente, tomaron por locos a sus ex socios comunitarios. Y, en cualquier caso, todos coincidieron en que esta decisión repercutirá muy negativamente en la confianza de la población en la vacuna de AstraZeneca.

Tanto Darias como Lamas recalcaron que España suspendía temporalmente la inmunización con AstraZeneca por un principio de prudencia, no porque haya una relación de causa-efecto entre la vacuna y la patología, y que esperan que la EMA aclare si hay o no relación, y si existen factores de riesgo que condicionen la aparición de este síndrome.

“La reticencia de la población, que estaba siendo algo bastante controlado en España, puede convertirse en un problema con este escándalo”, señala Javier Padilla , médico de familia especializado en salud pública. “Puede que acabemos teniendo vacunaciones incompletas porque la gente rechace ponerse la segunda dosis, y puede que haya gente que se niegue de primeras”, prosigue. “Si ya de por sí había muchas personas que pensaban que esta era la vacuna mala, cuando se reanude la vacunación va a costar mucho vacunar con AstraZeneca. Creo que no se ha tenido en cuenta la reticencia que esto va a generar”, advierte.

Teniendo en cuenta que no hay mayor prevalencia entre la población vacunada que en el resto de población, y que hay otros medicamentos con efectos adversos similares, ¿por qué se suspende entonces la vacunación? Por varios motivos. “No es lo mismo el proceso de vigilancia en vacunas que en medicamentos que ya están más o menos asentados y cuya administración no es poblacional”, responde Javier Padilla. Dicho de otra manera: “Un efecto que se dé en uno por millón no es lo mismo si lo toman tres millones de personas que si se le va a poner a los 7.000 millones de personas del mundo”, explica.

Ignacio Rosell, catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Valladolid, apunta en esta misma dirección. “Es verdad que otros medicamentos muestran efectos secundarios en un porcentaje mucho mayor, pero las vacunas se vigilan mucho más, porque cuando te tomas un fármaco, asumes que hay un balance de beneficio-riesgo, pero te lo tomas para una enfermedad o condición concreta preexistente. Las vacunas, en cambio, las reciben personas sanas, por eso se es especialmente estricto en el principio hipocrático, en el primum nil nocere, en ante todo no hacer daño”, aclara el epidemiólogo.

El efecto ‘contagio’ entre países

Ambos expertos entienden, en parte, la cautela de España a la hora de suspender temporalmente la vacuna, pero los dos hablan también de un “contagio” entre países. “La investigación, la alerta y la vigilancia son procedimientos normales y deseables, pero con la suspensión de la vacunación estamos viendo un exceso de celo, especialmente basado en el ‘contagio’ de unos países a otros”, sostiene Padilla.

Rosell lo corrobora. “Se trata de un efecto ‘contagio’, nunca mejor dicho. Primero lo decidieron países relativamente pequeños y alejados, pero luego la cosa fue a más. Cuando Alemania, Francia e Italia anunciaron su decisión, España, de algún modo, no podía quedarse fuera”, opina. “Seguramente también lo han hecho alentados por las acusaciones de inacción de otras veces”, añade.