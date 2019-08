Los besos que nos robaron

Se puede cumplir cincuenta y un años y conservar el candor y la ingenuidad de la infancia. El quincuagésimo primer aniversario de Besos robados (1968) no le ha restado un ápice de frescura a aquella película de juventud, la mía y la de todos, que nos acercó a Charles Trenet y que nos empujó a tararear Que reste-t-il de nos amours de manera apasionadamente inconsciente (o inconscientemente apasionada, ya no lo sé).

François Truffaut, tan genial, tan malogrado, me conquistó de adolescente con Los cuatrocientos golpes (1959), aquel canto desesperado de un niño (o tres, Doinel, Leaud y el mismo Truffaut) por ser amado, por ser reconocido, por saberse vivo. Antoine Doinel leía a Balzac, se ausentaba de sus clases y sorprendía a su madre con su amante a media mañana. Aquel pequeño al que habían arrebatado tantos amores y tantos besos, creció desertando del ejército en el que se había alistado de manera voluntaria, había perdido a Colette, su amor de adolescencia, y conocía a su primer amor adulto, Christine (Claude Jade), una niña bien, burguesa y parisina, de un universo completamente alejado al de Antoine.

Se reconozca o no, la saga de Antoine Doinel ha influido de manera decisiva en la cultura cinematográfica contemporánea. De ello me percaté hace años, cuando, en plena fiebre analítica, describí en mi artículo científico La influencia de François Truffaut en Richard Linklater: las sagas de Antoine Doinel y ’Antes de’ (2015) que las cintas que componen el universo de Richard Linklater son un tributo explícito al universo de Truffaut, el cual traza el mismo recorrido emocional a través de los amores y desamores, atravesando los mismos espacios y adueñándose de los mismos deseos. Que el tono, el protagonismo y las circunstancias sean distintas no obsta para que Linklater haya trasladado a su Jesse y Céline por los mismos estadios (e incluso lugares y escenas) como Truffaut había hecho tres y cuatro décadas antes.

Besos robados tiene la magnífica cualidad de ser una película intermedia y, aun así, estar repleta de significación propia. Aunque surgió tras Los cuatrocientos golpes (1959) y el cortometraje Antoine et Colette (1962), ningún espectador necesita visualizar estas dos para completar su intencionalidad semántica, ya que la situación que propone es sencillamente universal. Retratada en color por vez primera, todo comienza cuando Antoine sale de prisión, donde fue arrestado. En posición comprometida, sin trabajo ni medios para salir adelante, probará suerte en distintas profesiones, requiriendo de la infinita indulgencia de quienes le contratan. Tanto como recepcionista, reparador de televisores o detective privado, Doinel resulta poco asertivo y disciplinado. Especialmente interesante será, tanto a nivel visual, como argumental y compositivo (imposible no pensar en la Bauhaus, Miró o Mondrian), su desempeño en una zapatería, donde, con cierto fetichismo, se recreará en calzar los pies de diversas clientas, incluida la muy atractiva mujer de su jefe.