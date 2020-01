Los nueve dardos de Ricky Gervais en los Globos de Oro que dejaron a Tom Hanks con esta cara

Fue a por todas. Ricky Gervais, conductor por quinta vez de los Globos de Oro , no dejó títere con cabeza durante el monólogo de apertura de la ceremonia, que fue muy aplaudido por el público y que nada más empezar dejó a Tom Hanks con esta cara por a broma sobre Felicity Huffman.

El cómico, que dice que esta será su última vez en la gala, tuvo para todos y no decepcionó. Hubo chistes sobre pederastia aprovechando la nominación de la película Los dos papas, comparó a Joe Pesci con Baby Yoda, se rió de la condena de Felicity Huffman, se mofó del fracaso de Cats, recordó los escándalos de Harvey Weinstein y criticó la hipocresía del Hollywood más elitista.

1. Sobre su presencia por quinta vez en la gala

“Kevin Hart fue despedido en los Oscar por sus viejos tuits ofensivos. Qué suerte para mí que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no entienda inglés”.

2. Sobre la actriz Felicity Huffman, condenada por corrupción educativa

“Yo he venido en limusina esta noche y la placa de mi matrícula ha sido fabricada por Felicity Huffman”.

3. Sobre el hijo de Woody Allen y Mia Farrow, que en 2017 destapó los escándalos de abusos sexuales en Hollywood

4. Sobre pederastia

5. Sobre el suicidio de Jeffrey Epstein

“Podéis ver la primera temporada de Afterlite. Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse porque su mujer ha muerto de cáncer. Es aún más divertida de lo que suena. La segunda temporada está en camino por lo que al final obviamente no se suicida. Justo como Jeffrey Epstein (...) Yo sé que era amigo vuestro pero no me importa.”