Por tanto, los derechos de las personas trans son derechos humanos. Negar esta cuestión es, sencillamente, relegar a las personas trans a una categoría sociocultural (y ontológica) inferior a la de los seres humanos. Algo que, como otras formas de odio, no solo es execrable moralmente sino que está perseguido en buena parte de las legislaciones del mundo, y por supuesto condenado en el derecho internacional de los derechos humanos. El proyecto Trans Murder Monitoring recogió más de 2.000 asesinatos en 66 países a personas trans entre 2008 y 2016 (un asesinato cada 2 días), la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea arrojó que una tercera parte de las personas trans encuestadas afirmaba haber sufrido violencia en los últimos cinco años. Con estos datos, es incomprensible que aún tengan cabida debates acerca de la identidad de las personas trans, teorizando sobre si pueden ser más o menos lo que afirman ser en base a no se sabe bien qué planteamientos teóricos. El odio es odio, aunque se le pretenda revestir de academicismo pomposo.

A principios del siglo XX también tuvieron lugar en las universidades occidentales debates sobre si a las personas negras se las podía considerar o no personas, el llamado “racismo científico”. Parece que a punto de llegar a la cuarta parte del siglo XXI, hemos cambiado el “racismo científico” por la “transfobia científica”. Por eso no está de más insistir, repetir y proclamar que los derechos de las personas trans son derechos humanos. Hasta la última de las consecuencias. Las personas trans no son una teoría, ni un sujeto sobre el que poder pontificar: las personas trans son seres humanos, no un experimento de academia. Las personas trans no son una “ficción jurídica” como afirmaba el panfleto transfóbico que salió de la Secretaría de Igualdad del PSOE que lidera Carmen Calvo: “ficción de hembra” es un concepto que inventó el franquismo para referirse a las mujeres trans; jamás pensé que ese término sería de nuevo traído al presente, y menos aún de manos de un partido progresista. La dignidad de las personas trans tampoco es objeto de debate o de discusión, como se pretendió en la Escuela Feminista del PSC Dolors Renau, que llevaba por título Teoría Queer: ¿caballo de Troya?.

Según Naciones Unidas, “la identidad de género hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Una personas trans puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria”. Y todo esto es válido, porque la realidad es poliédrica y diversa. Pretender introducir a todo el mundo en dos únicos cajones posibles y mutuamente excluyentes (hombre-mujer) no hace otra cosa que generar sufrimiento y dolor en miles de seres humanos, no hace otra cosa que ahondar en la discriminación que afecta a las personas trans. Además de que en esos dos cajones cada vez cabe menos gente.