Los días en los que Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso compartían plató y se iban "de cañas"

“Voy a empezar contigo, Isabel, que estuvimos tomando cañas con él la semana pasada, después del programa”, le cuestionaba el líder morado. “La verdad que preguntándomelo evidentemente no, creo que es una persona de trato excelente, aunque dicho lo cual en estas situaciones pasa mucho que se seleccionan de fragmentos de situaciones en las que yo no estaba delante. No te diría que sí ni no porque no estaba ahí”, respondía la entonces diputada del PP en la Asamblea de Madrid.