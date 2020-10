Si España celebrase hoy un refrendo sobre el modelo de estado, los republicanos ganarían a los monárquicos por seis puntos. Es lo que desvela la encuesta encargada por la Plataforma de Medios Independientes, que aglutina a 16 cabeceras, de cara al 12 de octubre.

El sondeo, financiado por donaciones de 1.965 ante el silencio del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), elaborado por la empresa 40dB sobre 3.000 entrevistas, sostiene que el 40,9% de los españoles votarían por la república en un hipotético referéndum, frente al 34,9% que optaría por mantener la monarquía. Un 12,9% más no sabe o no contesta, otro 6,4% no iría directamente a votar y un 4,9% más, votaría en blanco. La división, por tanto, es de importancia entre la ciudadanía, en un tema tan crucial.