Los polímatas son eruditos que dominan diferentes campos del conocimiento. La historia ha ensalzado a algunos polímatas como Leonardo da Vinci, aunque no todos son iguales. El historiador Peter Burke distingue en El polímata (Alianza, 2022) entre diferentes tipos: hay polímatas activos y pasivos, los hay generales y limitados… y los hay como yo: un quiero y no puedo, un eterno aspirante a polímata que se queda en mero periodista que pregunta sobre la polimatía.

De acuerdo con la definición que doy en el libro, yo no soy un polímata, ya que mis intereses, por amplios que sean, no son suficientes; es necesario dominar cierto número de disciplinas. También tengo que admitir que, en lo que se refiere a las ciencias naturales, soy un ignorante. ¡Quizás me podría considerar un semi-polímata!

He tenido un gran interés en la historia de China, pero como no sé chino, encontrar libros y artículos sobre los polímatas chinos en lenguajes que pueda leer planteó problemas. Respecto a las mujeres polímatas, hubiera sido difícil si hubiera escrito el libro hace cincuenta años, pero ha habido una ingente investigación liderada por investigadoras, dirigidas habitualmente, pero no siempre, por otras académicas. No obstante, tengo que reconocer que durante la escritura del libro descubrí muchas cosas que desconocía.