Madrid aprueba suspender las multas en trámite por incumplimientos durante el estado de alarma

El Pleno de Cibeles ha aprobado este miércoles en una moción de urgencia, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, suspender los expedientes sancionadores en trámite por incumplimientos durante el primer estado de alarma e iniciar de oficio la devolución de los ingresos indebidos por estas sanciones cobradas por el Ayuntamiento de Madrid.

La moción fue presentada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, después de que el Tribunal Constitucional tumbara el primer estado de alarma. La portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha señalado que entienden que disponen de la capacidad para la revisión de los procedimientos sancionadores “que estén en curso” y en los que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, “resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”.

“Lo que ya es firme o ya esté pagado y no esté recurrido en su momento y no tenga plazo de recurso, pues evidentemente no parece que pueda haber una revisión por parte de la administración, porque así mismo lo indica la sentencia”, ha añadido Sanz.

Más Madrid y PSOE, en contra

Sanz, además, ha aprovechado para señalar el “varapalo judicial galáctico” que ha recibido el Gobierno central por haber realizado un “uso abusivo de su poder suspendiendo derechos fundamentales con un instrumento jurídico no adecuado y todo por no someterse al veredicto del Parlamento”.

De la misma forma, ha censurado el “ataque furibundo” al Tribunal Constitucional porque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no le ha gustado la sentencia”. Sanz también ha reprochado que desde el Ayuntamiento han realizado un esfuerzo para cumplir esta normativa con 16 millones de euros en horas extraordinarias a policías municipales y para que luego “no valga para nada”.

Tanto Más Madrid como el PSOE han votado en contra de la iniciativa, y la portavoz del primer grupo, Rita Maestre, ha criticado que algunas personas se hayan dedicado a “sacar tajada política” de la pandemia y ha afirmado que la derecha “va a utilizar todas las armas, la especulación, los insultos y el ataque constante contra el Gobierno de España”.

“No es una proposición preocupada por la sanciones”, ha defendido Maestre, quien ha subrayado que su única intención es hacer de nuevo “oposición” al Gobierno central, algo que asegura que es “lo contrario” que hizo la oposición en el Ayuntamiento.

Mientras, la concejala socialista Mar Espinar ha criticado que se contemple la idea de poner a los letrados municipales a trabajar de oficio a favor de los madrileños que han circulado indebidamente durante el estado de alarma y ha subrayado que el estado de alarma “salvó miles de vidas”.

Este martes un juzgado de Madrid ya anuló una sanción de 601 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una joven por no respetar las restricciones aprobadas en el primer estado de alarma. Esta es la primera sentencia que se conoce en este sentido tras la decisión del Constitucional.