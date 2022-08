Madrid late con sus fiestas

Desde hace años, he visitado muchos de estos festejos, y he compartido con las agrupaciones socialistas de cada distrito, la dedicación que tienen los vecinos y vecinas a las fiestas de su barrio; he tenido encuentros con asociaciones de vecinos, entidades juveniles, clubes deportivos y con otras asociaciones que participan con casetas y actividades, con los que he compartido el festivo espíritu de nuestra identidad diversa. En todas, destaca un espíritu de convivencia en paz y libertad, que recuperó el Ayuntamiento de Enrique Tierno con la llegada de la democracia, y que se ha asentado, barrio a barrio, como parte de nuestra identidad madrileña.