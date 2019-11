Si piensas que los millonarios han llegado a tener esa fortuna porque la han heredado de sus padres en el 100% de los casos, estás un pelín equivocado. Puede que algunos, los menos, sí hayan tenido esa suerte. Pero lo que de verdad explica que hayan acumulado un capital importante tiene más que ver con su forma y hábitos de vida. ¿Quieres cumplir tus sueños y tus deseos financieros? Prueba a ponerlos tú en práctica.

Los sociólogos Thomas J. Stanley y William D. Danko condujeron un importante estudio sobre los afortunados dueños de patrimonios —que ni tú ni yo podemos llegar a imaginar— en los Estados Unidos y recogieron sus conclusiones en el libro The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America’s Wealthy. Stanley y Danko observaron, por ejemplo, que dos de cada tres millonarios lo eran de primera generación: habían creado la fortuna por sí mismos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dicen estos sociólogos y otros estudiosos (como Thomas C. Corley) sobre los comportamientos que caracterizan a las personas ricas?

PENSAR EN EL FUTURO PORQUE LO PUEDES CONSEGUIR

Lo primero que debes tener en cuenta es que estas personas no se toman las cosas según les van ocurriendo, sino que se plantean dónde quieren estar dentro de unos años, cómo pueden conseguirlo y qué nuevas oportunidades hay para alcanzar sus propósitos.

Pero esta costumbre puede quedarse en nada si no adoptas el segundo hábito: fijar objetivos, pero que sean realizables. Ir apuntando en un diario cómo avanzas ayuda a seguir los objetivos y a reflexionar sobre cuál es la mejor manera de acercarte a ellos.