Carlos Pina

Aunque se podría pensar que no es tan malo que este tipo de partidos se rijan por las normas democráticas que conlleva el estar dentro del Parlamento, Bray tiene sus dudas sobre si esto es mejor a que actúen fuera del sistema: “Las dos cosas son malas. La idea de que se puede moderar la ultraderecha con su entrada en el Gobierno ha salido mal en la historia”. Y cree que, aunque se han visto casos como el de Italia o Alemania, en los que estos partidos han llegado al poder de forma legal, “la forma estatista de resistir al fascismo tampoco ha salido bien”. Entonces, ¿hay alguna forma de resistir al fascismo y la ultraderecha? Bray sostiene que “no existe una única forma universal que sea exitosa”, aunque le gustaría que así fuera. “Depende de quiénes sean los enemigos: si están en el parlamento, si son grupos pequeños de skins o nazis, de si llevan corbata… Y también depende de cómo estén los barrios, las perspectivas que hay sobre las diferentes formas de lucha o de si en ese momento es necesario crear un movimiento amplio o pequeñas acciones”, opina, “porque es diferente luchar contra el fascismo de un parlamento que de grupos de skinheads”.

Un nuevo antifascismo del siglo XXI Para encontrar nuevas fórmulas de organización hay que conocer cómo es la actual izquierda radical y el antifascismo, “que han cambiado mucho durante las últimas décadas”. Bray asegura que el terreno de lucha ya no solo es “de clase” y que ha dejado paso a la lucha ecologista, feminista, antirracista o por los derechos de las personas LGTBIQ: “En EEUU, el papel de la gente LGTBIQ es fuerte en la lucha antifascista”. Aunque siguen existiendo grupos más tradicionales que se organizan a través del fútbol, “también hay grupos menos tradicionales como los antifas feministas, los grupos sindicados… Hay diferentes formas y es bueno que haya muchas oportunidades de participar”. Al ser el antifascismo un movimiento de autodefensa reactivo al fascismo, puede llegar a ser violento. Esto ha llevado a que haya un debate histórico en los grupos antifascistas sobre la utilización o no de la violencia y si puede perjudicar al movimiento. “Cada estrategia depende del contexto”, sostiene Bray, “pero el fascismo es violencia y es ridículo pensar que nunca hay una necesidad de defenderse”. “Sé que no estamos en 1933, que no es igual. Pero la historia siempre cambia y si fue posible hace 80 años siempre es posible que haya fascismo”, dice. Y se explica citando a otro autor: “En mi libro hay una cita de un antifascista que dice algo así como ’ si se puede frenar el fascismo con cartas y llamadas, hágalo, pero si no, haga lo que sea necesario para tener éxito”. Los medios, ¿un altavoz para la extrema derecha? En España se ha criticado a muchos medios de comunicación por cubrir información sobre el partido de Santiago Abascal, hacerles entrevistas o llevarlos a tertulias pero, ¿cual es la solución? ¿no hablar de la ultraderecha? “No se la puede ignorar”, sostiene Bray, “porque no van a desaparecer por eso”. “Si los medios no hablan de ellos, van a hablar ellos por sí mismos y estos es el problema”, asegura.

