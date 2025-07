Ester Muñoz (PP) asegura que "no hace falta que haya pruebas de nada" para decir que Sánchez se lucró con la prostitución 

La recién nombrada portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reconocido este viernes que las acusaciones de su partido contra Sánchez asegurando que el presidente del Gobierno se benefició "a título lucrativo" de la prostitución se basan en informaciones periodísticas y no tienen pruebas al respecto.

En una entrevista en el programa Mañaneros 360 de RTVE, la joven diputada ha reiterado que su partido sólo dispone de "informaciones periodísticas de investigación" y están formulando preguntas al Gobierno en ese sentido. "No hace falta que haya pruebas absolutamente de nada", ha apostillado.

Muñoz habla así de noticias que señalan que el suegro de Pedro Sánchez habría gestionado diferentes locales - principalmente, saunas - en los que se ejercía la prostitución. Para la diputada del PP esas saunas "no eran spas" sino "lugares en los que había intercambio de sexo, algunas veces libre y en otras ocasiones pagado" y es "algo que es público" desde "hace muchos años" porque "hay informaciones de Internet de usuarios".

Las primeras informaciones al respecto surgieron tras la difusión de un audio de 2014 que contenía una conversación entre el comisario Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En ella, el comisario aseguraba que había facilitado al gobierno de Rajoy datos sobre estos negocios del padre de Begoña Gómez. Igualmente, Interior planeó abrir una investigación para recabar más información y usarla "cuando hiciera falta".

Al ser preguntada si el PP basa sus acusaciones sobre prostíbulos en el llamado 'informe Villarejo', Muñoz ha admitido que se sustentan en informaciones periodistas y ha dicho que ella desconoce ese informe y que no lo ha visto "en su vida". "Nosotros nos basamos, fundamentalmente, en informaciones periodísticas", ha abundado.

Uno de los señalados por Villarejo en esa grabación para llevar a cabo las investigaciones contra el padre de Begoña Gómez fue Enrique García Castaño, alias “El Gordo”. En octubre de 2021, en una comisión de investigación en el Congreso por el 'caso Kitchen', un diputado del PP preguntó directamente a García Castaño si en los "negocios del señor Gómez se ejercía la prostitución". “Primero, no eran negocios del señor Gómez, eran negocios de su hermano. Y, segundo, todos los negocios que tenía esa familia, que es una familia honesta, son perfectamente legales", fue su respuesta.

Tal como contaba este viernes La Ser, tres magistrados de la Audiencia Nacional, en un auto hecho público el 28 de junio de 2024, rechazaron que las actividades que se realizaron dentro de estos locales fueran ilegales. De hecho, en el mismo documento, señalaron que airear este asunto lícito de las saunas para dañar a un adversario político les merecía todo el "reproche moral".

Fuentes del PP a Europa Press se han reafirmado en acusar a Sánchez de beneficiarse de la prostitución, ya que, según ha indicado, el piso de Prado de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón) en el que vivió Pedro Sánchez antes de irse a Moncloa "lo pagó el padre de Begoña Gómez con el dinero conseguido en las saunas en las que se ofrecían servicios de prostitución".

Según los 'populares', la Secretaría de Estado de Comunicación o el gabinete de prensa del PSOE podrían desmentirlo pero no lo hacen porque "no pueden". "Sánchez ha vivido en un piso comprado por su suegro en el municipio con mayor renta per cápita de toda España", han resaltado las mismas fuentes.