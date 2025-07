El fascismo cutre de Vox: señalar, mentir y esconder la mano; por Alán Barroso

Atentos al ridículo más grande de Vox. Piden la expulsión de 8 millones de inmigrantes de España. Así, a lo bruto. Pero luego se arrepienten y niegan haberlo dicho. Y Abascal dice: "Están nerviosos. Ya están mintiendo y manipulando otra vez. VOX no ha dicho el número de los que deben ser deportados". Y sacan al sobrino de Rodrigo Rato, a decir esto: "No hemos dicho la cifra, revise usted".

Bueno, revisamos vídeos y parece que sí han dicho la cifra. Pero a esta gente le da igual, ojo a esto: "Yo no sé a cuántos hay que expulsar, no se si son uno, si son 100 si son un millón". Pues vaya Rocío, para no saberlo esta eres tú diciendo ocho millones. Que además, que esto lo dice una Rocío de Meer, que no es precisamente un apellido de Albacete. Y lo dicen desde el partido de los Smith, los Steegmann, los Frings, los Tertsch.

Pero claro, ellos no se contarán entre los ocho millones de expulsados. Van muy de valientes y patriotas contra los inmigrantes. Pero nunca dicen nada de los fondos buitres extranjeros que compran nuestra vivienda. O nunca les oirás hablar mal de Trump y sus amenazas a nuestra economía. Son valientes con los débiles y serviles con los poderosos.

El fascismo de siempre. Intentar enfrentar al pobre español con el pobre extranjero. Y mientras tanto ellos irse de rositas.