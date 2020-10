Manuel Franco: "No se puede tergivesar o cocinar los datos, y esto está ocurriendo en Madrid"

Puede que el enfoque por el que se buscan los fallos de España en la crisis del coronavirus sea erróneo desde el principio. Por eso casi nadie acaba de entender cómo un país con una sanidad pública tan potente tiene uno de los peores datos de Covid-19 del mundo.

A algunos epidemiólogos, en cambio, no les extraña tanto. “La gente confunde la sanidad pública, es decir, la atención sanitaria, con la salud pública”, explica Manuel Franco, profesor de Epidemiología y Salud Pública en las universidades de Alcalá y Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. “Todos hemos oído alguna vez que en España tenemos la mejor sanidad pública del mundo, pero ahora nos hemos dado un tortazo monumental. Está mal planteada la cuestión: esta pandemia no es un problema de sanidad pública; es un problema de salud pública, y la salud pública aquí no está cuidada, no nos hemos formado, no tenemos grandes profesionales, no tenemos expertos en investigación, no tenemos ni un Centro Nacional de Salud Pública”, aclara Franco.

La Salud Pública y la Medicina Preventiva son las grandes desconocidas dentro de la Medicina y ni siquiera ahora, cuando más falta hacen, se pone el foco en ellas. “Los equipos de Salud Pública de cada comunidad autónoma son quienes deberían encargarse del rastreo y de la recopilación de datos, pero como siempre han sido los olvidados, los que más han sufrido recortes en épocas de austeridad, ahora no hay personal. Y seis o siete meses después, seguimos igual”, lamenta Franco, que responde a las preguntas de El HuffPost por el manos libres del móvil mientras se mueve por Madrid en bici.

¿Ni siquiera una pandemia sirve como toque de atención para reforzar la Salud Pública?

No, no ha servido. Muchas veces se compara la ciudad de Nueva York con la ciudad de Madrid. Pero si esto es un problema de salud pública, no de sanidad pública, a nadie le debería sorprender que Nueva York esté mucho mejor que Madrid, porque su Departamento de Salud es el mejor del mundo, con un presupuesto de millones y millones de dólares y con 6.000 trabajadores bien pagados y bien formados. Eso aquí no existe. Aquí tenemos buenos hospitales y buena atención primaria, pero no tenemos rastreadores ni tenemos buenos equipos de datos, ni tenemos buenas campañas para decir ‘los bares se cierran’ o ‘se abren los parques’. Todo eso lo hacen los de Salud Pública en la ciudad de Nueva York, pero aquí no.

En Madrid, por ejemplo, se tiene tal obsesión con los bares y restaurantes que parece que fueran un derecho fundamental. Lo siento, pero no. Derechos fundamentales son la salud, la vivienda, la educación, pero no el hecho de ir a un bar o a un restaurante. Sé que ir a un bar puede ser algo maravilloso para alguien y puede añadir cierta cohesión social o de relajo a la vida del ciudadano, pero no es un derecho fundamental.