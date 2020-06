Manuel Gil revela cómo será la Feria del Libro de Madrid en la era de la covid-19, una burbuja en el Parque del Retiro

Winston Manrique Sabogal, director de WMagazín, durante la entrevista digital en vídeo a Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid, para la serie Reinvención virtual de las ferias y festivales del libro.

Cómo serán las firmas de libros

Winston Manrique Sabogal. Otra seña de identidad de la Feria es el encuentro de los lectores con sus autores para que les firmen libros. ¿Habrá firmas de libros?

Manuel Gil Espín. Habrá firmas de libros. La idea es ir a un sistema híbrido de firmas. En el proyecto, las librerías tendrían firmas. Para crear un equilibrio con algunas colas de gente y que no se descontrolen habrá dos grandes casetas multifirmas con visión de 360 grados, con 16 autores firmando. Esto al margen de lo que haya en las casetas de librerías. Esto supone hablar con los grandes grupos editoriales para que se autorregulen en el número de escritores. ¿Pero qué es la Feria de Madrid sin los autores?, pues muy poco. Me hace gracia cuando se habla de los eslabones débiles de la cadena del libro y no se incluye a los autores. Si me planteas el tema habitual que la gente dialoga con el autor hay que decir que esto no va a ser del todo posible.

Estamos ante un reto organizativo y operativo que debe adaptarlo todo. En enero tuvimos 407 peticiones para la Feria. Estamos viendo cómo podemos no dejar por fuera a nadie. Tenemos previsto que todas las casetas sean de tres metros para poder ubicar a tantas peticiones y tener casetas en el centro del Paseo de Coches contrapegadas, unas miran a un lado y otras al otro. Esto permite tomar más marcas expositivas. Todo el recorrido actual permitirá 274 casetas si son de tres metros. Tenemos que dialogar para buscar el equilibrio porque en una feria normal hay casetas de dos o tres editores y esto ahora mismo sanitariamente es imposible. No podemos tener casetas compartidas. Se ha pensado en algo innovador y forzado por la situación: abrir carpas enormes donde le des a un editor pequeño un metro de exhibición.