‘Marat-Sade’, teatro contemporáneo y popular

Como Luis Luque, que le ha visto esa posibilidad de gran espectáculo musical. En el que se observan trazas de Hamilton, el último gran éxito de Broadway, al menos lo que se intuye en teasers y fotografías, y del éxito de Los miserables, una referencia fácil para el cualquier crítico y espectador al suceder en el mismo período y en Francia. Una referencia que no es baladí. Esta producción tiene el objetivo de ser popular, como el musical. De atraer al público. No solo a los espectadores habituales de los teatros públicos, como este que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, sino a ese que no acude a ellos. Como a los más jóvenes, que están a otras cosas, y a ese otro que no se acerca al teatro a no ser que la obra esté en un teatro comercial y/o la protagonice un actor o actriz muy conocidos.