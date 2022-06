María del Monte, en el Orgullo de Sevilla: "Yo soy una más de los que estamos aquí"

“¿Qué pensáis, que soy un robot, como he dicho en alguna ocasión, que yo no he formado mi familia? Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida”, ha contado la cantante, llevándose los mayores aplaudos. “Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad”, continuaba. No dio más detalles, no hizo falta más. Su pareja estaba discreta con ella en este acto tan importante, en el que encontró el apoyo cómplice de Antonio Muñoz, el alcalde socialista de la ciudad.