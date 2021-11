Mariló Montero responde tajante a los "cobardes" que la critican por las redes

En ese momento Chicote ha preguntado cómo lo gestiona cuando se lía alguna. “Con absoluta paz. El lío lo generan ellos, lo crean ellos, a mí me da igual”, ha asegurado. Sobre si o piensa eso “otra vez igual”, ha firmado que “esa fase ya pasó”. “Eso fue hace muchos años, cuando estaba en la mañana de TVE, que de repente era era trending topic casi todas las semanas”.

Y Montero ha confirmado estas palabras sin dudarlo: “Absolutamente, sí”. “Trato de decir lo que pienso libremente y me da igual lo que piensen de mí”, ha expresado.

Además, sobre la conclusión a la que llegó, la periodista ha sido muy clara: “A que me importa un rábano, Chicote”. “No es mala conclusión”, ha admitido el cocinero ante las tajantes palabras.

“En la calle no te insulta nadie a la cara. En las relaciones sociales en la calle, en el tú a tú, a ti la gente te para constantemente y te muestra su cariño y te pide fotos constantemente. Ahora, en las redes son uno cobardes que no dan su identidad, y es que es muy cómodo estar en el sofá y acordarse de toda tu familia”, ha expresado Montero.

“Eso, Alberto, no puede afectarte”, ha asegurado. “No podemos permitir que nos afecte emocionalmente y personalmente. A mí es que me da igual que opinen lo que opinen, es que me da exactamente igual”, ha zanjado.