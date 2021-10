Vargas Llosa se pronuncia tras los 'Papeles de Pandora': "Siempre he cumplido con las leyes"

Leonardo Alvarez Hernandez via Getty Images

Leonardo Alvarez Hernandez via Getty Images El escritor Mario Vargas Llosa, en una foto de archivo

Vargas Llosa ha esgrimido que trasladó dicha petición a la Agencia Carmen Balcells en Barcelona con el fin de “pagar al fisco hasta el último centavo, como he venido haciéndolo todos estos años”. Asimismo, el escritor ha señalado que “aunque no siempre estoy de acuerdo con los impuestos elevados, siempre he cumplido con las leyes” a lo que ha añadido “como solemos hacer los liberales de verdad”.

Críticas a la publicación

Además, Mario Vargas Llosa ha calificado la publicación de la información enmarcada en la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) como una “noticia que me concierne y que mezcla con mucho énfasis” informaciones aparecidas hace años con otras de carácter novedoso.

El premio Nobel también ha dejado muestras de ironía en su misiva, con frases veladas como “quizás tranquilice a los redactores”, antes de introducir su afirmación sobre que tributa con arreglo a las leyes fiscales españolas.