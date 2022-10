Más de 4 de cada 10 euros de los Presupuestos irán destinados a pensiones

Vicente Méndez via Getty Images

Los PGE para 2023 incorporan incrementos para las pensiones contributivas y para las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiarán a un total de 10 millones de pensionistas. Para todas ellas se espera una subida de en torno al 8,5%, tras la revalorización con el IPC (de los doce meses previos a diciembre de 2022) de acuerdo con el proyecto de Presupuestos.

Esta es la fórmula de revalorización fijada en la reforma de la pensiones de 2021, que en principio aplica para las contributivas, pero que el año que viene se extenderá a las no contributivas y al IMV.

Un 58,5% de los Presupuestos, centrado en el gasto social

Montero reta al PP a aclarar si apoya subir pensiones con el IPC

En la rueda de prensa en el Congreso, la titular de Hacienda ha incidido en que “nadie se entera qué propone el principal partido de la oposición”. ”¿Está de acuerdo o no con la revalorización de las pensiones? Yo no me entero, y mira que les sigo”, ha aseverado.