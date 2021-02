Más ruido de la memoria

El psiquiatra Luis Rojas-Marcos escribió: “Estoy convencido de que el olvido es un regalo de la memoria. Sin olvido, gozar de una conciencia tranquila sería difícil y perdonar casi. Os confieso que no pasa mucho tiempo sin que me diga en voz alta. Luis, ¡bendita sea tu mala memoria!”. Estoy de acuerdo con él, pero yo tengo mucho ruido en la memoria, señal de que he vivido mucho y bien. Gabriel García Márquez dijo: “A partir de cierta edad, cualquier cosa que uno escribe ya forma parte de sus memorias“.

Cuando estudié Derecho solo los muy buenos eran “bolonios”, así se les conocía. La “aristocracia” de la Facultad. Yo tuve buen expediente académico, pero no pude aspirar a ser “bolonia” porque era mujer. Siempre me extrañó, como tantas cosas que viví en aquellos años, y, sin embargo, a todos les parecía algo normal. Siempre había sido así, me decían: una institución medieval, privada y podían hacer de su capa un sayo.

Nunca me terminó de convencer que yo no pudiera ir a Bolonia a hacer el doctorado, que realicé en la Facultad de Derecho de Sevilla, por ser mujer. Tampoco me convencía eso de la “privacidad” de la institución, porque el título que se obtenía era reconocido por la universidad pública española. Ellos obtenían una excelencia que yo, con un buen expediente académico como ellos, no podía alcanzar. Esa meritocracia me fue vedada solo por ser mujer y, por tanto, estaba discriminada con respecto a los varones.

Aprobada la Constitución, siendo diputada, quise presentar una iniciativa suprimiendo el veto a la presencia de mujeres en el Colegio de España en Bolonia, porque iba claramente contra el principio de igualdad consagrado en la Carta Magna. Pues bien, no conseguí ni que me la admitieran a trámite. ¿Cómo nos íbamos a meter con esta secular institución de origen medieval?

Sobre muchas de estas cosas he conversado con Octavio Salazar en un libro que, editado por Renacimiento, muy pronto estará publicado. En él reflexionamos sobre “el género del Derecho”. Aunque ya no sé si tendría que decir “el sexo del Derecho”, visto como se está poniendo el debate en el seno de algún sector del feminismo. Sobre esto solo quiero dejar clara dos cosas: una, que las personas nunca son ilegales. Tampoco por su identidad sexual. Todas tienen derechos. Y, otra, que a mí no me borran. A las mujeres nos quiere borrar el patriarcado, pero desde el feminismo pelearemos, hasta que haya igualdad real.

Vuelvo a Bolonia. “Hace años —continua El País— que Exteriores quiere cambiar por decreto estos requisitos abiertamente inconstitucionales”. Pero no es fácil. Siguen con la matraca de que se trata de una institución privada, que no recibe ayudas públicas y que no está sujeta al Derecho español, ni a ningún Derecho. Añado, son alégales. Para suavizar la discriminación que suponen los estatutos ya no se exige a los becarios ser hijos “legítimos” (sic), y, desde el año pasado se anunciaron, por primera vez, becas para mujeres. Ellas estudiarán fuera del colegio, manteniendo la exigencia de “ser católicas practicantes”, además tendrán que presentar una declaración jurada de “observar buena conducta social y moral”, tal cual, como en la Edad Media.