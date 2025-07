Rocío Monasterio reaparece para decir que en Vox hay machismo: "Me echaron por ser la mujer de Iván"

Europa Press via Getty Images

Rocío Monasterio dimitió hace un año de su cargo como diputada en la Asamblea de Madrid después de que Vox dejara de confiar en ella como líder de la formación política en la región. Monasterio criticó abiertamente esta decisión por parte de la dirección nacional de Vox y señaló que dentro del partido había falta de democracia interna. "Vox Madrid era el único comité ejecutivo provincial que quedaba en España votado y elegido por todos sus afiliados, o sea, habían votado todos los afiliados. Y que, por cierto, estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox", dijo.

Un ataque que Santiago Abascal esquivó, al limitarse a decir que a la dirigente se le había dado la oportunidad de seguir siendo la portavoz del partido en la Asamblea. "Me parece muy bien (que se vaya), está en su derecho. Vox confiaba en ella como portavoz, pero es un compromiso con el que ha decidido no seguir adelante", dijo entonces el presidente de Vox.

Un año después, Rocío Monasterio ha roto su silencio para decir que en Vox también hay machismo. "A mí me echaron, pero fue por un tema de machismo. Yo pregunté por qué me echaban, si era por ser la mujer de Iván (Espinosa de los Monteros). Y me dijeron que sí", ha señalado en un pódcast llamado El Común de los Sentidos.

En la misma entrevista, Monasterio asegura que ella no es de quejarse por machismo, "pero que en este caso fue así". "Yo había trabajado un montón en montar Vox desde el principio. Y tenía mi súper equipo en Madrid. Perdí muchas horas de estar con mi familia, pero lo hice convencida de que lo hacía por el futuro de los españoles. Me resultó muy duro que me dijeran: 'sí, por ser la mujer de Iván'", señala.

Finalmente, Monasterio lamenta que Vox se haya convertido en un "partido secta". "Vox era muy rico porque había matices. Había gente distinta, pero eso era lo interesante. A mí me gusta estar en un partido así", ha señalado.