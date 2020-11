Meghan Markle revela que sufrió un aborto espontáneo: "Sabía que estaba perdiendo al segundo"

En su reflexión sobre esta pérdida Markle recuerda cuando se encontraba de gira por Sudáfrica como miembro de la familia real y Archie apenas tenía unos meses. “Estaba amamantando a nuestro hijo pequeño y estaba tratando de mantener una cara valiente ante los ojos del público. ‘¿Estas bien?’ me preguntó un periodista. Le respondí con sinceridad, sin saber que lo que decía resonaría en tantos: las nuevas mamás y las mayores, y cualquiera que, a su manera, hubiera estado sufriendo en silencio”, recuerda.

La respuesta de Markle fue “Gracias por preguntar, no me ha preguntado mucha gente cómo estoy últimamente”. A través de este recuerdo, la duquesa de Sussex pone el foco en la importancia de preguntar si la otra persona está bien. “Sentada en una cama de hospital, viendo cómo se rompía el corazón de mi esposo mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío, me di cuenta de que la única forma de comenzar a sanar es preguntar primero: ’¿Estás bien?”, reflexiona.

Markle también se pone en el lugar de todas las personas que han tenido a algún familiar fallecido por el coronavirus y reflexiona sobre cómo esta situación ha llevado a “muchos de nosotros a nuestros puntos críticos”. “La pérdida y el dolor nos han afectado a todos en 2020, en momentos tensos y debilitantes”, apunta.

“Perder un hijo significa cargar con un dolor casi insoportable, experimentado por muchos pero del que pocos hablan. En el dolor de nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en una habitación de 100 mujeres, de 10 a 20 habrían sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, a pesar de la asombrosa similitud de este dolor, la conversación sigue siendo tabú, plagada de vergüenza (injustificada) y perpetuando un ciclo de duelo solitario”, añade.