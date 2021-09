Mónica García da la réplica más contundente al comentario de Ayuso sobre su 'look'

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Mónica García, ha contestado desde su cuenta de Twitter a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, después del comentario que le ha hecho este jueves.

La dirigente ‘popular’ durante su intervención en la cámara madrileña ha cargado contra García, a la que ha dicho que pertenece “a la izquierda más hipócrita que puede existir”.

Ayuso, para justificar sus palabras, ha aludido al look que llevó García el pasado mes de abril en su visita a El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

“Un día se presenta en El Programa de Ana Rosa con un look pepero, con tirabuzones a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrerar a la Cadena Ser diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas”, ha dicho Ayuso.

La dirigente del PP ha rematado su intervención con exclamando ”¡la hipocresía de la izquierda caviar!”.

García, que en un primer momento ha puesto cara de sorpresa y de no dar crédito a lo que estaba escuchando, ha contestado a la presidenta desde sus redes sociales.

“Hoy Ayuso ha superado todos los límites. No vamos a consentir que se metan en cómo nos peinamos o cómo nos vestimos. Las y los madrileños me eligieron para liderar la oposición y en eso me voy a dejar la piel, en hacer política”, ha escrito la dirigente de Más Madrid.