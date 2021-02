Montero replica tajante a Iglesias y dice que sus palabras "se enmarcan en una campaña electoral"

Había una segunda parte en su respuesta. “Pero sobre todo tenéis que entender que se enmarcan dentro de una campaña electoral, en la que el vicepresidente segundo también es líder de una formación política que se presenta y que claramente ha transmitido cuáles son sus pretensiones en electorado y alianzas”, ha matizado Montero.

Dirigiéndose a los periodistas, la portavoz ha querido dejar claro que la clave es el 14-F: “Si me permiten lo voy a enmarcar dentro de la campaña electoral, pero no es esta mesa del Consejo de Ministros el traductor oficial de lo que dicen los ministros, sino que cuando hay alguna duda de su intencionalidad, lo más sano y sensato es preguntarle a ellos directamente para que lo aclaren”, ha rematado María Jesús Montero.

Las palabras de Iglesias

Iglesias concedió una entrevista al diario ARA en la semana de los comicios y allí dio su versión vicepresidente segundo: “Si como miembro del gobierno voy a cualquier país y me dicen que los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña están uno en la prisión y el otro en Bruselas, me están describiendo los hechos. Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad, y lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español”.