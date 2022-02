Moreno Bonilla deja sin invertir 1.500 millones para empleo

Europa Press News via Getty Images

Moreno Bonilla se presentó a las elecciones con una promesa estrella: crear 600.000 empleos. Todo fue un engaño más a los andaluces. Nuestra región hoy lidera el paro en España con más de 806.000 parados y no tiene ningún plan para crear empleo.

Parece que para el Presidente andaluz salir de la crisis no es una prioridad. Ha dejado 1.500 millones de euros para empleo en un cajón sin invertir y además no está ejecutando los fondos europeos esenciales para aumentar los índices de ocupación.

El Gobierno de Pedro Sánchez transfirió 1.109 millones de ayudas por el Covid a Andalucía, pero un 40% de dichas ayudas han tenido que ser devueltas al Estado por no haber sido ejecutadas. Los argumentos de la Junta para explicar esta pérdida de recursos han sido causas administrativas en la tramitación de esas ayudas. Una mala excusa que no puede justificar bajo ningún concepto la pérdida de unos recursos tan necesarios y tan demandados por empresas y pymes.

¿Señor, Moreno Bonilla dónde está el restante 93% de esos fondos? ¿Es que no quiere dar esperanza a los jóvenes, a las mujeres, a los parados de larga duración? Además está utilizando estos fondos hasta para organizar festivales de Música. Este no es el objetivo de los fondos, el objetivo, el único objetivo que tienen es crear empleo y poder salir de la crisis.

El presidente, Pedro Sánchez, sí ha aprobado un Plan de Empleo para Andalucía , algo que Rajoy no hizo en 7 años; mientras Moreno Bonilla ha recortado 340 técnicos de la plantilla de orientación laboral, ha recortado los planes de empleo para los ayuntamientos y ha tardado 3 años en convocar las antiguas escuelas-taller y talleres de empleo pese a que el Gobierno de la nación ha financiado estas iniciativas en cada anualidad sin que la Junta las ponga en marcha. ¡No somos lo mismo!

Cada día que pasa se nota la incapacidad o el desinterés manifiesto de Moreno Bonilla para dar esperanza a nuestra tierra. Hay dinero para crear empleo, pero no quiere crearlo. ¿Esto era el cambio para Andalucía? ¡Señor, Moreno Bonilla si no sabe o no quiere gobernar váyase hoy mismo a su casa!