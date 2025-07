Seis meses que han cambiado el mundo

El pasado domingo, día 20, se cumplieron seis meses del segundo mandato de Trump, y una gran parte de los ciudadanos consultados por encuestadores con este motivo piensa que la sensación en general es de que, descontando aquella ya lejana primera legislatura, el presidente de los Estados Unidos lleva ya varios años en la Casa Blanca y no tan solo media anualidad desde su llegada, en un periodo en que se han producido una serie de cambios que con toda probabilidad serán irreversibles y que frustrarán definitivamente las ilusiones de quienes llegamos a pensar que con el cambio de milenio estábamos a punto de alcanzar el estadio superior de la civilización humana. Creímos ingenuamente que la tesis de Fukuyama en “El fin de la historia” no era fruto del optimismo de un alunado sino una cierta certeza de que, consumida la guerra fría, el mundo se introduciría a no tardar en la celebérrima y kantiana paz perpetua de la democracia clásica.

Casualmente, tal aniversario ha coincidido con una reunión del Foro de Seguridad anual de Aspen, que, organizado por la Fundación del mismo nombre, se celebra desde hace tres décadas en la bella localidad de las Montañas Rocosas de Colorado y que fue fundado por un republicano —el consejero de Seguridad con Reagan y Bush senior Brent Scowcroft— y dos demócratas —el secretario de Defensa con Bill Clinton, Dick Perry, y el asesor de ese presidente y teórico de Relaciones Internacionales, Joseph Nye—. "Más que bipartidistas, somos no partidistas. Nunca hemos preguntado a nadie por su afiliación política", declaró no hace mucho su actual copresidente, Nicholas Burns, que fue embajador de EEUU en la OTAN con George W. Bush en los años del 11-S y de la invasión de Irak, y en China con Joe Biden. La otra copresidenta es la que fue secretaria de Estado con George W. Bush, Condoleeza Rice.

Pese a este carácter no partidista, se canceló esta vez la presencia de representantes del Pentágono a menos de 24 horas de la inauguración del foro, lo que ha sido un duro golpe para este evento. Así, la conferencia anual más importante de seguridad y Defensa de EEUU y la segunda del mundo, tras la de Múnich, se ha celebrado sin la presencia de representante alguno del Departamento de Defensa de EEUU, que no solo es el país en el que se celebra el encuentro sino, también, la nación que acumula el 37% de todo el gasto militar de la Tierra. La razón de tal actitud, según una portavoz del Pentágono, fue el carácter globalista del evento, ya que como es sabido al Trump actual le produce sarpullidos el multilateralismo.

El consolidado Foro de Aspen está acostumbrado a la sucesiva alternancia de los protagonistas principales, demócratas y republicanos, y han tenido ocasión de asistir a los flujos y reflujos de las respectivas ideologías. Con todo, los asistentes en esta ocasión han coincidido en considerar los últimos cambios promovidos por la administración Trump en este escaso medio año como irreversibles. Eric Bazail- Eimil, corresponsal de Politico, explicaba en una de sus crónicas que «funcionarios estadounidenses y extranjeros, actuales y retirados, líderes empresariales y analistas reconocieron pública y privadamente que la administración Trump ha asestado un golpe duradero a gran parte del consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial en torno al libre comercio y la cooperación a largo plazo». La propia ex secretaria de Estado Condoleezza Rice llegó a afirmar en el panel de clausura de la cumbre que "debemos reconocer que probablemente no volveremos exactamente a ese sistema", en referencia al sistema socioeconómico y político posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En sus primeros seis meses —escriba Bazai-Eimil— la administración americana “ha desmantelado con dureza las normas y convenciones que regían las relaciones comerciales, el uso de la fuerza militar y la colaboración con socios y alianzas leales de Estados Unidos. También ha decretado la eliminación de varias agencias encargadas de tareas de política exterior —en particular, la ahora casi extinta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (la USAID)— y ha recortado drásticamente el personal de la comunidad de inteligencia, el Pentágono y el Departamento de Estado”.

En los Estados Unidos, la construcción del Estado de Bienestar ha sido extraordinariamente lenta, y aún era de una consistencia muy precaria en sanidad y educación (USA está muy lejos del desiderátum de unos servicios públicos universales y gratuitos). Asimismo, el hecho de que la gran potencia no avanzase en esta línea ha sido letal para Europa, ya que el gran socio americano no ha sido un factor creativo en el afianzamiento del consenso socialdemócratas sobre el que se sustenta la UE.

Y si lenta es siempre la erección del Welfare State, su destrucción es simplicísima, con el agravante de que después habría que realizar un esfuerzo extraordinario para revertir el destrozo. Puede, en fin, pensarse con realismo que Trump aprendió durante su primer mandato las técnicas de destrucción más eficaces, que se ha apresurado a aplicar en el segundo. Fatalmente, la libertad comercial que ha aportado al mundo tasas inauditas de desarrollo está ya seriamente comprometida, en tanto las alianzas establecidas para defender unos criterios vitales democráticos y humanistas también padecen subyugadas por un nacionalismo abyecto que se resume en el nefasto eslogan «America First», que fue acuñado en USA en los años treinta por los ruidosos miembros de la German American Bund, firmada por partidarios de Hitler y financiada con dinero del Reich.

Es muy aventurado hacer presagios porque el cambio global es imprevisible. Pero nunca estará de más que sepamos dónde nos encontramos en cada momento. Y estamos en un lugar inquietante, en el que el mundo parece cansado de sus valores virtuosos y dispuesto a arrojarse por el despeñadero.

