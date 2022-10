Los motivos detrás del "yo solo tengo la ESO"

Además de la renta, desde la Fundación señalan como determinantes la formación de los progenitores -solo el 3% de los hijos de madres universitarias renuncian a seguir su formación tras finalizar la ESO- y la migración: ser inmigrante en España supone que se tengan 2,5 veces más probabilidades de no terminar más allá de los estudios primarios.

Una década perdida

Los datos actuales son el resultado de lo que pasó hace 10, 15 años, esto es, en medio de la crisis financiera. Desde Save the Children, afirman que estos bajos niveles de formación de España se deben a “el alto abandono escolar temprano del pasado y que, aunque se ha reducido, seguimos teniendo”. La ONG coincide en señalar la “desigualdad de oportunidades” según el nivel socioeconómico de las familias puesto que España es uno de los países europeos donde “más se hereda” el nivel educativo entre padres e hijos.

“Todo tiene que ver con el gasto presupuestado”. Falta de apoyo al profesorado con alumnos con necesidades especiales, cupos llevados al límite con clases con 27 alumnos donde debía haber 15, falta de recursos para los servicios de orientación educativa. La lista de Guerrero sobre lo que implican esta falta de financiación de la educación es amplia. “En Primaria están hasta arriba y solo pueden identificar la mitad de los casos que necesitarían apoyos de cara a secundaria. Y cuando se identifican, esos apoyos no son suficientes”, denuncia. Esto supone además, no solo un perjuicio individual a quien no recibe ese apoyo y deja de estudiar por ello, sino que perjudica al resto al dificultar la dinámica de las clases.