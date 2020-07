Así puede ayudarte el movimiento 'mindful' a cambiar tu forma de ver el ejercicio

No dejé de entrenar del todo, pero sí que me moderé bastante. Me concedí la licencia de decidir qué ejercicio me apetecía hacer, si es que me apetecía. A veces solo me quería andar. Otras veces, usaba una aplicación del móvil y seleccionaba un programa de entrenamiento. Algunas semanas me apetecía mucho salir a correr y lo hacía, mientras que otras semanas me daba pereza y solo caminaba.