Ni Casado, ni Sánchez, ni Abascal: Pérez-Reverte alaba a Pablo Iglesias después de criticarlo

Arturo Pérez-Reverte ha acudido a divertirse a El Hormiguero, donde ha ido a presentar su nueva novela El italiano. El escritor y miembro de la RAE ha hablado al final de la entrevista de política y se ha mojado en absolutamente todo.

El escritor ha hablado del lenguaje inclusivo y de Irene Montero, de Pedro Sánchez y de su forma de hacer política, de Vox y hasta de Pablo Iglesias.

Reverte ha contado que hace tres años definió a Pedro Sánchez como “un killer” que es “valiente” que “no tiene escrúpulos” que “es inmune a las hemerotecas” y que va a aguantar “bastante bien”. “Es un pistolero, los va a matar a todos y matará al rey si hace falta. Ahora, tres años después, los ha matado a todos. Ha matado incluso a los sicarios que mataban en su nombre”, ha señalado.

También ha hablado de Pablo Iglesias para hablar de “políticos cultos”. “A mí nunca me ha gustado. Ni su cara, ni su sonrisa, ni esa arruga que se le pone aquí. No me gusta, no me ha gustado nunca. Ni me gusta su ambición, no me gusta nada de lo que ha hecho”.

Pero también ha dicho cosas buenas. Reverte ha definido a Iglesias como “un político muy interesante” que tenía cultura aunque no esté de acuerdo con sus ideas: “Es un tipo que sabe, que ha leído, que tiene argumentos, era buen parlamentario. Un tipo de una estatura política... después él mismo ha sido su propia causa de destrucción, pero era un tipo que merecía la pena. Gente de ese nivel no hay. Rufián... y en la derecha no te digo, para qué vamos a nombrar a nadie”.