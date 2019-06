Ni para un gin-tonic

Hay tantas maneras de despertarse como pijamas caen al suelo del cuarto de baño cada amanecer. Acostumbro a ser lento, prescindo de mis babuchas voladoras para disfrutar de ese largo rato en que no puedo discernir si he logrado abrir los ojos o si todavía camino por un pasillo soñado; si el aroma que percibo es el del té o el de la brumosa hurí que me abandona en medio de una historia inconclusa; si lo que aparto son velos o cortinas de ducha.

Pero hoy no me han dejado disfrutar de ese resquicio sonámbulo por el que me asomo a la realidad. Una fotografía me ha abofeteado tras el grillo del despertador.

Está tomada desde un trineo y muestra al tiro de perros chapoteando por una laguna que debiera, en buena lógica, ser una llanura de hielo. La ha captado Steffen Olsen, del Instituto Meteorológico de Dinamarca, para constatar que llegamos tarde incluso al funeral del mundo (cuando le han preguntado por posibles soluciones, ha estado a punto de ahogarse a causa del ataque de risa).

El destello del hielo nos regaló los relatos de Jack London; también el diamante más grande del mundo y su rara belleza en la acalorada Cien años de soledad. Solo por eso ya es necesario.

Malician que London encontró en Alaska un oro más valioso que el que pudiera recoger en un cedazo: las historias (a cuál más dura, a cuál más cruel) que un viejo le regalaba en la noche sin sueño del iglú.

Él conocía la lengua. Antes de sujetar la pluma, había trabajado en aquellos parajes enarbolando cepos y rifles.

Pero el invierno boreal, que llega sin avisar, como los más odiados parientes, lo condenó a meses de oscuridad sin otra llama que la que desprendían el aceite de ballena y la voz incansable del viejo.

Hoy en día, aquel anciano habría muerto, herido de melancolía y sordo por el ruido del aire acondicionado.

Y recuerdo ahora las lujosas tiendas parisinas que en los años ochenta vendían hielo glacial procedente del Ártico; hielo denso y antiguo que, prensado durante milenios, albergaba aire comprimido que silbaba al derretirse y liberar sus burbujas (por lo que costaba, debería haber silbado una de Morricone).

Probablemente reciclen el negocio y ofrezcan, a precios disparatados, agua polar, una vulgaridad más que añadir al catálogo de marcas cuya prolijidad difícilmente se justifica.