"No me jodas con mi libertad": Miley Cyrus se desnuda contra las restricciones al aborto en EEUU

Gotham via Getty Images

En 1973, las mujeres estadounidenses conquistaron el derecho al aborto. 46 años después, están viendo peligrar normal con las restricciones –en forma de leyes– que están impulsando varios estados.

A mediados de mayo, Alabama aprobó la ley del aborto más restrictiva de Estados Unidos, una norma que dejaba los supuestos sometidos, prácticamente, a la prohibición total. En Luisiana, una semana después, dieron luz verde a la “ley del latido”, que restringe la interrupción del embarazo más allá de la sexta semana. Antes –y desde enero de 2019–, ya había adoptado normas similares en Kentucky, Misuri, Ohio, Misisipi o Georgia.

Estas novedades han sacado a la calle a decenas de miles de mujeres, e incluso a precandidatos a las próximas elecciones. También han hecho reaccionar a compañías grandes productoras como The Walt Disney Company o Netflix, que amenazan con frenar sus rodajes si las leyes siguen adelante en esos estados.

También se han unido a las reivindicaciones caras conocidas. La última, la de la cantante Miley Cyrus, que ha burlado la censura de Instagram y se ha desnudado al grito de Don’t fuck with my freedom –no me jodas con mi libertad–.