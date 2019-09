No deberías fiarte de los los resultados de Yuka, la nueva 'app' de nutrición y cosmética

Yuka es la aplicación de moda. Lo dice Google, iTunes o Google Play . Esta herramienta francesa creada “para mejorar la salud de los consumidores” se ha colocado en lo más alto. También lo dice la calle. Cada vez hay más gente que ha oído hablar de Yuka (y si no lo ha hecho, lo hará pronto), y cada vez hay más gente que desenfunda el móvil en el supermercado con el objetivo de valorar un producto y saber sus virtudes (o defectos) antes de comprarlo.

Y no se equivoca. Entre los españoles hay una creciente necesidad de conocer lo que se está comiendo: de hecho, el 62,4% consulta las etiquetas de los productos, según una reciente encuesta de la aseguradora Aegon . El problema es que no sabemos leer esas etiquetas y Yuka tampoco ayuda.

Porque hay malas noticias: los resultados de esta aplicación no sirven para nada o más bien para poco, según especialistas en Nutrición y Dermatología consultados por El HuffPost Life. Ninguno haría caso de las notas de la app.

Nutrición mediocre

La cuestión es que los criterios en base a los que Yuka clasifica los alimentos no son del todo válidos, explica la nutricionista Beatriz Robles : “Solo el 60% se corresponde con una clasificación nutricional reconocida. El 40% restante no obedece a criterios científicos ni es objetiva”.

Ese 60% llega de NutriScore , un sistema de clasificación de calidad nutricional que compara productos de la misma categoría y que para Robles puede ser aceptable. El problema viene luego. Porque un 30% de la nota depende de la presencia de aditivos, que califica en ‘sin riesgo’, ‘riesgo limitado’, ‘riesgo moderado’ o ‘riesgo elevado’: “Eso lleva a pensar que hay aditivos peligrosos que debemos evitar cuando todos los que están en el mercado son seguros en las dosis empleadas y están evaluados y reevaluados por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) ”. El otro 10% tampoco sale bien parado, ya que depende de “si el producto cumple con la normativa ECO , lo que no quiere decir que sea sostenible ni nutricionalmente mejor”.

Menos benevolente es el nutricionista Carlos Ríos , impulsor del movimiento realfooding: “Se valoran los productos según el contenido de elementos considerados negativos —energía, azúcares, grasas saturadas y sodio— y positivos —porcentaje de frutas y verduras, fibras y proteína— pero no se entra en la categoría de producto en concreto ni en sus ingredientes”.

Los criterios con los que trabaja no son los adecuados y tampoco cuenta con un nutricionista que “valore la categoría o el producto en concreto”, añade Ríos, para el que Yuka puede confundir más que ayudar.

Tampoco las alternativas que ofrece son la solución. “Nutricionalmente son muy similares y realmente no son más saludables. Entiendo que es porque obtienen una puntuación mejor debido a que llevan otros aditivos que la app considera ‘menos peligrosos’, pero sustituir unas natillas por otras no es hacer una elección mejor”, apunta Robles.

Suspenso en cremas

Tampoco las cremas pasan la prueba de Yuka. La app no otorga buenas notas a los cosméticos y los dermatólogos no le dan el aprobado a la aplicación. ”Por lo que he estado viendo es una app que se hace eco del alarmismo que hay ahora con los parabenos, conservantes, etcétera.”, afirma el doctor Antonio Clemente Ruiz de Almirón, miembro de la junta directiva de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).