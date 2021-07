Norma Duval, sobre José Luis Moreno: "Me despreció en todos los sentidos"

Este martes el mundo del espectáculo dio un vuelco. El productor José Luis Moreno fue detenido por organización criminal y por estafar 50 millones de euros con sus socios.

Tras la noticia, numerosos rostros televisivos y de la industria del entretenimiento se han lanzado a hablar de sus experiencias con Moreno y han denunciado las deudas que tenía el productor.

Este jueves en La hora de La 1 (TVE) ha intervenido una de las personas que más ha colaborado con él en las conocidas galas de los sábados de TVE, Norma Duval.

La vedette se ha mostrado “impactada” por las noticias y las acusaciones vertidas sobre Moreno, aunque ha destacado que cree en la presunción de inocencia. “Cuando escuchas las últimas noticias el tema parece tremendamente serio. Hay que mantener la presunción de inocencia, pero para que detengan a alguien con unos cargos tan graves es porque deben de tenerlo sustentado”, ha detallado en el programa.

Para “desengrasar” la oleada de críticas contra el productor que han surgido en los últimos días y que ha tachado de “patético”, Duval ha contado una experiencia con Moreno en la que él la rechazó para un programa.

“Cuando presentaba Entre amigos en Galicia, me pidió presupuesto para que actuase. Era uno muy ajustado y correcto, eran un montón de bailarines, un viaje y una estancia en hoteles y demás. No me respondió y me mandó un burofax, en el que me ponía a escurrir... Lo último que me decía era vicetiple”, ha relatado.

Duval decidió tomárselo con humor, aunque sabía que la intención de Moreno era despreciarla. ”Él me mandó una carta para herirme, pero yo me reí muchísimo. No lo consiguió en absoluto. Me despreció en todos los sentidos, pero no pasa nada, yo me reí muchísimo. Mi abogado en aquel entonces le mandó una carta tan divertida de vuelta, que realmente nunca contestó más. La despedida era ’saludos al cuervo”.