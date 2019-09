Norma Duval defiende a Plácido Domingo en 'Viva La Vida': "Si no fue consentido, haber denunciado"

La vedette y presentadora Norma Duval ha sido entrevistada este sábado en el programa Viva La Vida de Telecinco, presentado por Emma García.

Durante la entrevista, Duval ha salido en defensa de Plácido Domingo, el tenor español al que once mujeres han acusado de haber abusado sexualmente de ellas al realizarles “tocamientos no consentidos” hace dos décadas.

“Pues haber denunciado”, ha dicho Duval en defensa de su amigo, al que define como “un auténtico caballero, un señor”.

“Yo no veo justo que después de 40 años aparezca gente anónima y digan que has abusado de ellas, si no fue una relación consentida, pues haber denunciado”, ha afirmado la vedette.

Duval dice que todo esto le da “mucha tristeza” porque quienes han denunciado lo hacen “sin tener pruebas, sin presentar pruebas”. “Cargarse una carrera... es tremendamente terrible [sic]”, ha agregado.

La expresentadora cree que “si has tenido un día de acoso, tienes que denunciar” y ha asegurado que ella sufrió un episodio así y que soltó “una hostia” a su acosador, al que luego denunció.

″¿Y a él le pasó algo?”, ha preguntado García. “Sí”, ha contestado Duval, quien no ha explicado el qué.

Sin embargo, la presentadora de Viva La Vida ha salido en defensa de las denunciantes afirmando que “a lo mejor no tenían la fuerza para denunciar”. “Ahora te sientes entendida, comprendida y sabes que no te van a vacilar. Es complicado”, ha agregado.

En todo caso, ha convenido que, en todo caso, “hay que denunciar”.