"O estás en la mesa o estás en el menú", por Marta Flich

Los beneficios de ponerte la vacuna son mayores que los riesgos. ¡Mucho más! Y da igual cuándo leas esto. ¡A vacunarse todos!

Bueno, supongo que también sabrás que estamos en campaña. Todos. Aunque vivas a 500 kilómetros de Madrid. “Pero si las elecciones nacionales son dentro de dos años”, pensarás. Bueno, es lo que pasa cuando el líder de la oposición a nivel nacional ni está ni se le espera. Casado está desdibujado y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid cree que es mejor compararse con el presidente del Gobierno.

Al menos tienes buenas noticias si vives en Madrid. ¡Lo has conseguido! Aunque tengas un trabajo precario, aunque vayas a las colas del hambre porque no llegas a fin de mes, aunque te hayas matado a estudiar y no tengas forma de encontrar trabajo. Vivir en Madrid es en sí mismo una recompensa. Y si no triunfas, ¡igual es que te falta mentalidad de tiburón!