Olvida los deportes de riesgo y hazte autónomo si de verdad tienes valor

Los autónomos trabajan más que nadie en España , y obtienen mucho menos. De acuerdo con la CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español), la EPA de enero de 2018 dejó claro que “trabajar más no es sinónimo de mejores ingresos” pues, ceteris paribus, la jornada semanal de un autónomo con trabajadores a su cargo fue de 43,3 horas, de un autónomo ‘solitario’ de 40,7 horas, de un empleado por cuenta ajena de 32,8 horas y de un trabajador del sector público de 31,5 horas. No hagáis números: un autónomo dedicó en 2018 semanalmente al trabajo entre un 22% y un 27% más tiempo que un funcionario. Y esto es un hecho documentado.

En materia de morosidad, resulta que el grueso de los autónomos no sólo no supone un problema para el Estado, sino que es más bien al contrario. Las Administraciones públicas, las mismas que no nos dejan pasar una jamás, son los mayores acreedores de España. ¿Que Bruselas obliga desde 2018 a que todo ente público salde las deudas con sus proveedores en un plazo real de 30 días? Bien -se dicen-: pagamos el retraso al tipo de mercado de deuda comercial y aquí paz y después gloria. Y no pasa nada, porque el Estado no sólo tiene músculo, sino memoria también para tomar represalias en el futuro.

Ahora, si un autónomo presenta su declaración de IVA fuera de plazo, le soplan una multa que va del 5% al 100%. ¿Qué lugar hay aquí para la justicia y la equidad? Sabed que el Ayuntamiento de Jaén paga hasta a 542 días. Ahí es nada.

Y quiero detenerme en este punto para retratar al Estado como un ladrón. Porque lo es el que “toma para sí lo ajeno” (según la definición de la RAE), y lo hace con intimidación. Los autónomos en España tienen la obligación de liquidar trimestralmente el IVA de las cantidades facturadas en dicho período, con independencia de haber cobrado o no por su trabajo. Pero no pasa nada, porque el Estado, en plan generoso, en 2015 decidió que podía aplazarse el pago de ese concepto con sólo solicitarlo… ¿Estamos de coña?

Pongamos, por ejemplo, que tu compañía eléctrica te cobre el 21% de tu factura futura tres meses por adelantado, o que el colegio de tu hija haga lo mismo, o tu arrendador o banco en relación a tu vivienda. ¿Es que nos hemos vuelto locos? No. Es la insaciable codicia del Estado que, corto de liquidez, no tiene el menor reparo en echar la mano al cuello y asfixiar a quien haga falta con tal de saciarse.

Ese mismo Estado (Leviatán le llamó Hobbes, anticipando su crueldad y monstruosidad) que presuntamente creamos entre todos para optimizar nuestra convivencia y facilitar nuestras vidas, no tiene el menor reparo en abusar del segmento de trabajadores más frágiles y desprotegidos del tejido laboral para llenar sus arcas y pagar a sus cainitas. ¿Por qué no exige a empleados por cuenta ajena o a trabajadores públicos que les anticipen algún dinero que no hayan cobrado ya (y, ojo, que tengan la garantía de cobrar)?