"Lo lamento muchísimo": un profesor de 'OT 2020' se disculpa por lo ocurrido en esta clase

Iván Labanda, profesor de interpretación de OT 2020, se ha disculpado tras las críticas recibidas por uno de los ejercicios que propuso en una clase tras las acusaciones de transfobia.

“Me acabo de enrollar por primera vez con mi novia y me he encontrado con un órgano genital que no me esperaba”, planteó el profesor para que Bruno se metiera en situación e improvisara qué le diría. El ejercicio hizo reír a algunos de los concursantes, mientras que Samantha exclamó: “Transfobia”.