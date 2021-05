‘Othello’, hello, infierno!

En este caso, Desdémona, la hija del gobernador se enamora de Othello, negro y musulmán. Una sensualidad exótica para una cristiana veneciana que estaba consagrada a ser disfrutada y mostrada por hombres más pudientes de su sociedad. Mujer que se casa, en contra de la voluntad del padre y a sus espaldas. La felicidad, rebeldía y éxito de la pareja despierta la envidia de Yago, el lugarteniente de Otelo, quien a partir de entonces no cejara en su intento de destruirla. Con un rumorcillo por aquí, una palabra por allá, dejando caer esto y lo otro. Ay, Yago, Yago y su verde envidia inglesa.

Como que Desdémona, la mujer, ponga voz a todos los personajes empoderándose. Como que no importa el género del personaje a la hora de representarlo pues puede ser encarnado indistintamente por un hombre o una mujer. Como que la edad del personaje tampoco condiciona la elección de un intérprete. Mientras que los estereotipos de raza solo pueden ser interpretados por actores de esa raza. Es decir, al negro Otelo solo lo puede representar un negro.

Donde la asfixia, la agonía que supone, la violencia, se representan con el gesto de una rodilla en el cuello. Rodilla que esta vez pone un negro en un cuello blanco. La rodilla de Otelo en el cuello de su fiel esposa Desdémona, inmovilizada en la cama, con sábanas de novia, y en la casa. En la alcoba donde no llegan las cámaras que permitan la grabación y su viralización para indignar a la población, como ha sucedido con el caso Floyd que dio lugar al movimiento #BlackLivesMatter .

Todo amenizado con una sempiterna música que suena allí donde se vaya. No hay espacio que pueda aislarse de ese sonido que cambia del tecno a un cuplé o una copla como si fueran la misma cosa. Ruido.

Una relectura que no se ajusta a los patrones de medir ya clásicos, ni si quiera a los patrones clásicos que han incluido lo contemporáneo. Y, que, por tanto, dificultan la valoración crítica y el disfrute de un espectador formado incluso del bien informado. Que al no poder coser un discurso. Hilar una historia. Al ser sometido a una sucesión de imágenes donde lo bello y lo zafio, lo anodino, lo corriente y lo extraordinario se mezclan sin medida ni control reconocibles, posiblemente descartará esta propuesta por azarosa y contingente. Por simple y hasta facilona.

Pues el teatro del presente, el que se está construyendo ahora, tiene por delante el construir ese cuerpo teórico en el que clasificarlo. Ese cuerpo teórico dotado de palabras que permitan construir el relato que parecen necesitar los humanos. El que permita, como a Chimo Bayo , decir esta sí, esta no .

No se han dado cuenta que la comedia y sus payasos, ya son tragedias hechas por trágicos. Pues han perdido su gracia. Ya no se puede uno reír de lo mismo que se reían nuestros recientes antepasados. Ya que, si como al gótico de Othello, se le quitan la “O” y la “t”, queda hello. Hola. Y si al decirlo se cae la “o” final quedará, hell. Simplemente, el infierno, curiosamente centrado en la belleza animal que tiene y pasea el maltratado cuerpo humano que tanto se dice cuidar en el mundo contemporáneo.