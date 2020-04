Pablo Casado se contradice en un minuto: pide no hacer referencias bélicas y compara los muertos con Normandia

“Llevamos un mes y medio de drama nacional y esto no es una guerra, como le gusta comparar al Gobierno, esto es una catástrofe en vidas humanas, una hecatombe económica. Aunque se abuse de esa comparación y de comparecencias con uniformados que en demasiadas ocasiones se intentan ocultar, no se puede medir en términos bélicos porque nadie va a ganar. Todos los españoles ya hemos perdido demasiado”, ha empezado su discurso sobre la tribuna del Congreso Casado.

En su discurso, el ‘popular’, además de confesar que han tenido que enterrar al hermano de su padre en soledad y de pedir un minuto de silencio por los fallecidos, ha recalcado que no hay que hacer referencias bélicas en la lucha contra el coronavirus.

Pablo Casado: "Esto no es una guerra, es una catástrofe en vidas humanas. Una hecatombe económica" pic.twitter.com/QPHDFXDyXG

Sin embargo, un minuto después, el líder del PP ha mencionado los muertos que hubo en el desembarco de Normandia, batalla clave para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial.

“Para que veamos la dimensión, ha habido jornadas en España en las que han muerto más víctimas que cinco atentados del 11-M. En global han muerto por coronavirus más personas que soldados en el desembarco de Normandia”, ha asegurado Casado.

El líder del PP ha reiterado que no son solo datos: “No son curvas ni picos. No son números ni estadísticas frías, son familias rotas y vidas truncadas antes de tiempo. No le escuchado hacer referencia al número de víctimas que hay en España”.