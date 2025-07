Le dicen a Toni Nadal que "España es el mejor país del mundo" y salta delante de todo el PP para decir esto

Toni Nadal ha asistido al Congreso del PP que se ha iniciado este viernes para dar su punto de vista acerca de numerosos temas de actualidad. La diputada Noelia Núñez ha sido la encargada de conducir la conversación con el tío de Rafa Nadal que ha dejado numerosos titulares.

Ha dicho Nadal que la educación es lo que va a hacer que cada vez "vivamos en un país mejor". Aquí, Núñez ha recogido el guante para decir "vivimos en el mejor país del mundo" y que "España es un gran país pero es verdad que ahora no atraviesa su mejor momento".

Algo con lo que Toni Nadal no está de acuerdo: "Diré una cosa que a lo mejor no os va a gustar. El país no es el mejor país del mundo, el mejor país del mundo lo es el que sus ciudadanos son los mejores del mundo".

"¿El PP es el mejor partido? Va a depender de todos ellos. Si ellos no actúan correctamente el PP no será el mejor partido para nada. No soy una persona ni de siglas, ni soy un chovinista, no. Creo en la gente y en la gente honrada que quiere hacer bien las cosas, independientemente que sea de Francia, España, independientemente que sea de aquí y de allá", ha afirmado.

Y ha proseguido: "Es labor de todos conseguir que este país sea cada vez mejor y que sea cada vez mejor depende de cada uno de nosotros pero en gran medida va a depender de vosotros, de los líderes de la sociedad. El ejemplo tiene que ir de arriba a abajo, no puede ir de abajo a arriba".

"El que tiene que dar ejemplo es sobre todo el de arriba, si no es un buen ejemplo de la sociedad marca unos principios que difícilmente va a hacer que los demás puedan corregirlos así es que va a depender de nosotros y de vosotros sobre todo que España sea un gran país", ha zanjado.