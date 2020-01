Pablo Casado: "No va a venir ningún socialista ni comunista a decir cómo tengo que educar a mis hijos"

Algo que al líder del PP le parece “muy grave” y que, con ironía, Casado atribuía en un principio a una equivocación de la ministra. “Pensé que era un lapsus y que, con la prepotencia habitual de este Gobierno, no iban a pedir disculpas. Pero hoy la ministra dice que por supuesto que los hijos no son de sus padres”, ha explicado.

En un acto del PP en Murcia, Casado se ha referido a las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá , quien este domingo ha reiterado sus declaraciones del viernes, en las que aseguró que “los hijos no pertenecen a los padres”.

″¿Lo que me están diciendo entonces es como dicen a los niños en Cuba? ¿Vamos a llegar a que los niños delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios como en Cuba? ¿Vamos a llegar a los años del Telón en los que los hijos que delataban a sus padres porque no estaban de acuerdo con el regimen político en el que vivían van a tener un premio y se les apartaba de sus familias?”, se ha preguntado.

Sacando un ejemplar de la Constitución, ha enarbolado el artículo 27 de la Constitución, que según Casado da el derecho a los padres a decidir “la educación de nuestros hijos”.

″¿Yo tengo que preocuparme si lo digo en buen tono, si crispo o no crispo, si soy de derechas o si soy de izquierdas por decir que mis hijos son míos y que no va a venir ningún burócrata, ni ningún socialista ni ningún comunista a decirme cómo tengo que educarlos?”, ha asegurado.

Sin alejarse de Cuba y del comunismo, Casado ha calificado al nuevo Ejecutivo como “el Gobierno más radical y más ultra de la historia democrática de España” y que está “formado por aquellos que no creen en España”. “Ministros comunistas que reivindican regímenes que han dejado, por desgracia, 80 millones de asesinados sólo en el siglo XX. ¿Sabrán los de Podemos las atrocidades que hicieron Lenin, Stalin o Pol Pot?”, se ha preguntado.