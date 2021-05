Pablo Iglesias dimite y deja la política tras el resultado de las elecciones de Madrid

“No contribuyo a sumar, dejo todos mis cargos, dejo la política de partido y la política institucional, no voy a ser un tapón”, ha dicho Iglesias en una rueda de prensa tras el escrutinio. “No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hasta siempre”, ha agregado en sus palabras finales, en las que ha afirmado que “cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse”.

Y tras reconocer que la izquierda ha fracasado en su intento de formar un Ejecutivo “decente”, el todavía líder de Unidas Podemos ha asegurado que “la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier otra consideración”.

“Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración. Pero más allá del afecto y el cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y estos resultados lo dejan claro, que no contribuyo a sumar y no soy una figura política que pueda contribuir a que, en los próximos años, nuestra fuerza política consolide su peso institucional”, ha afirmado.

“Cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y tomarlas sin contemplaciones”, ha agregado.

Acto después, ha hecho el anuncio: “Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido e institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política”.