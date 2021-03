POLÍTICA

Pablo Iglesias se presentará como candidato de Podemos en Madrid

“Lo he estado meditando mucho durante los últimos días”. El líder de UP y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, deja el Gobierno y se presentará como candidato en la Comunidad de Madrid para intentar un Ejecutivo de “izquierdas” y que no llegue a la Puerta del Sol la ultraderecha, según ha anunciado él mismo en un vídeo.