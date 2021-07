Paella sorprende en 'Mask Singer' y muchos se acuerdan de lo mismo

Mask Singer ha emitido este miércoles la semifinal del formato de Antena 3. Antes del duelo final de la noche, sin embargo, ha llegado una nueva máscara invitada que ha enamorado a Arturo Valls: Paella.

“Aquí está la pella más sabrosa, dispuesta a que se os haga la boca agua. No todas las paellas somos iguales… Os voy a contar, paso a paso, mi receta. Necesito mi tiempo de cocción, y si hay algo que me hace especial es que el chupchup definitivo lo recibí desde muy pequeña. El segundo paso es muy importantes así que os diré que siendo el plato típico español por el que todos suspiran no he tenido ningún problema en conquistar al mundo entero”, ha afirmado la máscara como pistas a los investigadores. Además, ha resaltado que “es hablar de sal y me acuerdo del mar. Esos días no los olvidaré nunca”.

Tras la actuación de Paella, quien ha cantado Dear Future Husband, de Meghan Trainor, ha llegado el momento de las apuestas. Javier Ambrossi ha afirmado que bajo la máscara invitada estaba Arantxa Sánchez Vicario, Javier Calvo ha apostado por Marta Sánchez, Paz Vega por Penélope Cruz y José Mota por Rosario Flores.

Pero ninguno ha acertado. Bajo Paella estaba la soprano Ainhoa Arteta. Calvo no apuntaba tan lejos al afirmar que Paella “cantaba muy bien y se movía como pez en el agua sobre el escenario”.