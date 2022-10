Un paseo por el gueto que las vías del tren dibujan en Extremadura

Sin embargo, la exclusión, la falta de oportunidades educativas, de ocio, el estigma y la precariedad de sus condiciones laborales también les abocan a ser los barrios donde se concentran algunas de las rentas más bajas de la ciudad, en algunas secciones censales no llegan ni a los 6.000 euros per cápita anuales y ninguna pasa de los 10.000.

El aislamiento no es solo físico, también es social. Es muy complicado ver a gente de fuera de otros barrios por estas calles, también “porque no hay ningún motivo para venir”, sugiere González. No hay bibliotecas, ni escuelas de idiomas, ni ninguna institución pública que pueda dinamizar el barrio y atraer actividad al mismo. Esta falta de conexión ha favorecido también lo contrario: “Hay gente que no sale de aquí porque se siente descolocada fuera”.